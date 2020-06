Landstraße in Wermelskirchen : Kurvendrift mit Vierjährigem auf dem Beifahrersitz

Dabringhausen Da kannte die Polizei kein Pardon, als ein 40-jähriger Burscheider durch die Kurven der Landstraße 294 driftete. Auf dem Beifahrersitz sein vierjähriger Sohn. Der Führerschein wurde dem Fahrer ebenfalls abgenommen.

Mit dem Provida-Motorrad wurde dabei um kurz nach 12 Uhr ein Opel aufgezeichnet, der mit hoher Geschwindigkeit auf der Dabringhausener Straße (L 294) von Dabringhausen in Richtung Hilgen unterwegs war. Auf dieser kurvenreichen Strecke, auf der erst kürzlich neue Geschwindigkeitsbeschränkungen für Motorradfahrer aufgestellt wurden, wurde sein riskantes Fahrverhalten über eine längere Strecke aufgezeichnet. Der technisch umfangreich veränderte Opel fuhr in den Kurven stets derart im Grenzbereich, dass seine Reifen jedes Mal laut quietschten. Um eine möglichst hohe Kurvengeschwindigkeit zu erreichen, fuhr der Fahrer laut Polizei dabei teilweise in den Gegenverkehr und missachtete die durchgezogene Linie. In der letzten Kurve kurz vor Hilgen nutzte er mit seinem Wagen sogar komplett den Fahrstreifen des Gegenverkehrs mit lautem Reifenquietschen, bevor er dann durch die Polizei gestoppt wurde.