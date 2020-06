Attraktivität des Stadtteils soll gesteigert werden : Der Dorfpark bekommt Seniorensportgeräte

Dabringhausen Finanzmittel aus der Dorferneuerung sollen nach Dabringhausen fließen für barrierefreie Zuwegung, zusätzliche Beleuchtung und Sitzbänke. Das Gesamtprojekt wird mit 110.000 Euro veranschlagt und soll, wenn das Geld bewilligt wird, 2021 umgesetzt werden.

Der Dorfpark in Dabringhausen ist eigentlich eine wunderschöne Anlage mitten im Dorf. Sie weist aber Defizite auf, die jetzt durch eine Neugestaltung behoben werden sollen. Das kündigt die Stadtverwaltung an und hofft auf Fördermittel des Programms „Dorferneuerung 2021“. 93.500 Euro möchte die Stadt gern aus diesem Förderprogramm haben; sie selbst müsste nur 16.500 Euro zuzahlen.

Der Dorfpark wird nicht gänzlich umgebaut. Dazu reicht auch das Geld nicht. Und das ist auch nicht notwendig. Mit gezielten Einzelmaßnahmen, die am Montag, 8. Juni, 17 Uhr, in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr im großen Saal des Bürgerzentrums vorgestellt werden, soll die Aufenthaltsqualität langfristig gesteigert werden. Wer als Bürger die Diskussion mitverfolgen möchte, muss die Maskenpflicht als Zuschauer einhalten. „Der Dorfpark soll durch die Maßnahmen deutlich attraktiver werden, seine Grundwesen aber erhalten bleiben“, heißt es in der Beschlussvorlage.