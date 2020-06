Ex-Bachelor-Kandidat : Sebastian Preuss bricht sich bei Motorradunfall mehrere Knochen

Münsing Ex-„Bachelor“ Sebastian Preuss hat sich nach eigenen Angaben bei einem Motorradunfall mehrere Knochen gebrochen. „Ich hatte trotzdem Riesen-Glück.“ Das Bike wohl nicht - es soll ein Totalschaden sein.

Im Polizeibericht heißt es über den Unfall am Samstag, der 30-jährige Biker sei bei Münsing am Starnberger See in einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und habe dort ein Auto gestreift. Der Motorradfahrer sei dann nach links auf eine steile Böschung geraten. „Die Böschung wirkte sich wie eine Sprungschanze aus, so dass das Motorrad abhob und etwa 20 m weit durch die Luft über die angrenzende Grünfläche flog.“ Der Fahrer sei mit dem Motorrad zurück auf den Asphalt und etwa 90 Meter weiter quer über die Straße geschlittert. Ein Hubschrauber flog ihn den Angaben nach in ein Unfallklinikum. Das Motorrad habe Totalschaden.