Unfall in Düsseldorf-Unterbach : Motorradfahrer fährt unter Lkw und verletzt sich schwer

Düsseldorf Ein Motorradfahrer verletzte sich schwer, als er an einem Rückstau in Düsseldorf-Unterbach zu spät reagierte und unter das Heck eines Lkw fuhr. Es besteht Lebensgefahr. In dem Bereich kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Der 31-Jährige aus dem Kreis Mettmann war mit seiner Yamaha gegen 11.40 Uhr auf der Gerresheimer Landstraße unterwegs, als er links auf die Rothenbergstraße Richtung Hilden abbog.

Dort bemerkte er aus bislang ungeklärter Ursache einen Rückstau zu spät und fuhr dort auf das Heck eines stehenden Lkw auf. Rettungskräfte brachten den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn war zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Um 13.13 Uhr war die Straße wieder komplett frei. Das Unfallaufnahmeteam war vor Ort und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

(csr)