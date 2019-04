Lebensmittelspenden in Wermelskirchen : Tafel sucht dringend nach neuer Unterkunft

Wermelskirchen Seit mehr als zehn Jahren hat die Tafel ihren Sitz in einem Container-Pavillon. Der Verein versorgt rund 360 Haushalte mit Lebensmitteln.

Der Vorstand sei zu dem Schluss gekommen, dass vielleicht die Neustrukturierung der Wermelskirchener Schullandschaft der Tafel neue Möglichkeiten eröffne – wie zum Beispiel im einem denkbaren soziokulturellen Zentrum in Weyersbusch. Das aber bleibe abzuwarten. Und bis es eine endgültige Lösung gebe, wolle der Verein trotz der Platznot auch nicht umziehen, kündigte Brigitte Krips an. Stattdessen arrangieren sich die Ehrenamtler mit den Veränderungen auf dem bestehenden Gelände: Gerade erst hat die Feuerwehr angebaut, demnächst stehen der Abriss der Dresslerschen Fabrik und der Bau eines Parkplatzes an. Die Tafel bekomme für die Übergangszeit einen Container, um ausreichend Abstellplatz zu haben, erklärte Brigitte Krips.

Stabil bleibt die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter. 54 Freiwillige engagieren sich für die Tafel, geben Lebensmittel aus und sammeln sie bei den Supermärkten der Region ein. „Wir hoffen, dass sich noch mehr Geschäfte dazu entschließen, Lebensmittel an die Tafel zu spenden“, appellierte Brigitte Krips an die heimischen Filialleiter. Wie es geht, machen ihnen viele Spender in Wermelskirchen vor. Insgesamt 27.000 Euro erhielt der Verein 2018. Daraus bildet die Tafel auch Rücklagen für ein neues Gebäude und ein neues Fahrzeug. „Diese Spendensumme zeigt: Die Menschen in dieser Stadt stehen hinter Ihnen“, fasste Kassenprüferin Helga Loepp zusammen. Zu der Spendensumme trägt auch die Leergut-Aktion im Rewe-Markt bei. Fast 5000 Euro haben Kunden dort für die Tafel zusammengetragen, indem sie sich das Geld für ihr Leergut nicht auszahlen, sondern der Tafel zugutekommen ließen. „Das läppert sich und zeigt Haltung“, lobte Helga Loepp.