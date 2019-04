SSV Dhünn : Fußballspieler hoffen auf Kunstrasenplatz

Dhünn Der SSV Dhünn soll den Fußballplatz pachten, damit Landes-Fördergeld beantragt werden kann.

Im Dhünnschen Dorf keimt die Hoffnung, dass sich ein Kunstrasen-Fußballplatz für den SSV doch schneller realisieren lässt, als bislang gedacht. Grund dafür ist das NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, von dem die Kicker in Dhünn profitieren könnten. Nach mehrfachen Gesprächen mit der Stadt ist der erste Schritt in diese Richtung fast gemacht: Noch in dieser Woche wird die Stadt dem SSV Dhünn einen Pachtvertrag zuschicken lassen, mit dessen Ratifizierung der Sportverein zum Betreiber der Anlage an der Staelsmühler Straße wird – vergleichbar mit den Abkommen zwischen Stadt und Dabringhausener Turnverein (DTV) oder Tura Pohlhausen.