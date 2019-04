Tierisch : Nirvana sucht ein neues Zuhause

Wermelskirchen Nirvana gehört zu einer größeren Gruppe von Katzen, die ins Tierheim gekommen ist, weil die Tiere von ihrer Vorbesitzerin nicht mehr versorgt werden können.

Und wieder ist das Tierheim am Aschenberg auf der Suche nach neuen Besitzern für eine Katze: „Nirvana gehört zu einer größeren Gruppe von Katzen, die zu uns gekommen ist, weil die Tiere von ihrer Vorbesitzerin nicht mehr versorgt werden können“, berichtet die fachliche Leiterin des Tierschutzvereins, Alessa Werner. Diese Katzen seien bei Fremden noch sehr zurückhaltend. Einzelne ließen sich von ihrer Betreuungsperson aber auch schon streicheln. „Hier sind Menschen gefragt, die die Tiere nicht bedrängen und ihnen unbedingt wieder Freigang bieten“, sagt Alessa Werner. Da diese Katzen immer in einer Gruppe gelebt hätten, würde das Tierheim sie auch nicht in Einzelhaltung vermitteln, sondern zu zweit oder zu vorhandenen Katzen. Nirvana wurde im Mai 2017 geboren, ist kastriert und verträgt sich gut mit Artgenossen. Wer sich die Katze anschauen möchte, kann täglich ins Tierheim kommen, 11 bis 14 Uhr, Aschenberg 1, Tel. 02196 5672, E-Mail: info@tierheim-wermelskirchen.de rue