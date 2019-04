ADFC-Sprecher Wermelskirchen : Frank Schopphoff fordert Rad-Schulwegpläne

Wermelskirchen Das sagt der Club-Sprecher aus Wermelskirchen zu den schlechten Noten für die Stadt.

Als nicht ausreichend fahrradfreundlich bezeichnet Frank Schopphoff, Sprecher der ADFC Ortsgruppe Wermelskirchen seine Heimatstadt. „Fahrradfreundlich ist eine Stadt, wenn ein Vater sein Kind, der Opa sein Enkelkind ohne Sorge mit dem Rad zur weiterführenden Schule fahren lassen kann“, nennt er ein Kriterium. Die wenig erfreuliche Gesamtbewertung gemäß der Schulnote 4,2, die erst bei einer ortsspezifischen Analyse der politischen Rahmenbedingungen verständlich werde, sei mit der Note im Jahr 2016 identisch, so dass keine positiven Entwicklung bescheinigt wird. Insbesondere diejenigen werden frustriert sein, die sich in den vergangenen Jahren zunehmend engagiert, jedoch offensichtlich wenig erfolgreich für ein besseres Ergebnis einer nachhaltigen Radverkehrsplanung eingesetzt haben“, teilt Schopphoff mit. Trotz der unübersehbaren Mängel ließen sich viele jedoch nicht den Spaß am Radfahren verderben.