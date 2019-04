Städtisches Gymnasium : Abiturienten und ihre Kindheitshelden

Die Helden ihrer Kindheit ließen die Abiturienten am Mittwoch wieder hochleben. Die jungen Frauen und Männer erleben ihre letzte offizielle Schulwoche mit gemischten Gefühlen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Seit Montag feiern die Abiturienten am Wermelskirchener Gymnasium mit der Mottowoche das Ende ihrer Schulzeit – und beweisen dabei viel Kreativität. Am kommenden Freitag dürfen auch die Schüler der unteren Stufen mitmachen.

Milina Engels schlüpft heute in die Rolle des Rotkäppchens. Roter Rock und rotes Käppchen, weiße Schuhe und ein Strahlen im Gesicht. Es ist ihre letzte Schulwoche – und die feiern die Abiturienten am Gymnasium mit viel Kreativität. Jedem Tag haben sie ein Motto verpasst. Am Mittwoch verwandeln sie sich in ihre Kindheitshelden. Und während Milina Engels an das tapfere Rotkäppchen im Kampf gegen den großen bösen Wolf erinnert, schlüpft Freundin Anna Großgloß in das Kostüm von Lilo. „Von Lilo und Stitch“, erklärt sie, lacht und fächert ihren grünen Rock.

Während die Musik in den beiden großen Pausen laut über den Schulhof des Gymnasiums hallt, die jüngeren Schüler staunend ein bisschen Abstand halten, mischen sich bei den Abiturienten die Gefühle. „Das ist eine ganz besondere Woche“, sagt Milina Engels, „wir freuen uns und werden gleichzeitig ganz sentimental. Alles ist zu Ende, und ein neuer Lebensabschnitt beginnt.“ Von diesem Gefühl kann Timo Steinhaus auch ein Lied singen. Der 18-Jährige ist am Mittwoch in das Kostüm der Blues Brothers geschlüpft – schwarzer Anzug, weißes Hemd und Sonnenbrille. „Das ist alles komisch diese Woche“, sagt er, „wir haben Spaß, und trotzdem ist es schon ein Abschied.“ Die Woche begann am Montag mit dem Jahrgangsmotto „Abikini – knapp aber passt schon“: In Bikini und mit Strandtuch ausgerüstet kamen die Schüler ins Gymnasium. Am Dienstag ging es weiter mit Verkleidungen aus der Rotlichtszene: Die Mode wurde knapper, die Outfits gewagter, bevor die Kinderhelden am Mittwoch dann wieder viel Farbe ins Spiel brachten. Am Donnerstag beschäftigen sich die Abiturienten mit Ideen über das Altwerden. „Manche von uns treffen sich morgens und bereiten sich gemeinsam vor“, erzählt Milina Engels, „das macht schon alles großen Spaß.“

Info Die Prüfungen beginnen nach Ostern Jahrgang 125 Schülerinnen und Schüler treten am Gymnasium in Wermelskirchen in diesem Jahr zum Abitur an. Prüfungen Nach den Osterferien stehen als erstes die schriftlichen Prüfungen auf dem Programm. Bis 15. Mai werden Klausuren geschrieben – den Auftakt machen die Abiturienten in Deutsch am 30. April. Zwischen dem 16. Mai und 5. Juli werden die mündlichen Prüfungen abgenommen.

Die Lehrer zeigen für den bunten Abschied ihrer Abiturienten in vielen Fällen Verständnis: Während sie in der letzten Schulwoche noch relevanten Stoff für die Prüfungen auf dem Stundenplan haben, sitzen ihnen Fußballspieler und Superhelden gegenüber, Comicfiguren und Märchencharaktere. „Es ist eine schöne und besondere Stimmung in dieser Woche“, sagt Jahrgangsstufenleiter Marc Berscheidt. Probleme wie an anderen Schulen, an denen Mottowochen und Abi-Scherze eskalieren würden, gebe es nicht. „Manchmal testet einer seiner Grenzen aus“, sagt der Lehrer, „aber insgesamt ist es entspannt.“ Währenddessen würden die jüngeren Schüler das bunte Treiben am Pausenhof-Rand aus sicherer Entfernung beobachten. „Am Freitag sind sie dann mittendrin“, sagt Berscheidt. Dann nämlich richten die Abiturienten ihren Abischerz aus und laden die Schüler aus den unteren Jahrgangsstufen zum Mitmachen ein.