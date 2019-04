Projekt der evangelischen Kirchengemeinde : Kleiner Chor mit großen Stimmen zum Abschluss

Hünger Ein Konzert markiert das Ende eines musikalischen Projekts der evangelischen Kirchengemeinde. Den Kindern hat’s gefallen.

Jedes Kind singt ein Solo. Manchmal ein bisschen leiser und schüchterner, manchmal mit viel Kraft und Energie. Jedes Kind löst die Herausforderung auf seine Weise. „Als wir uns vor acht Wochen zum ersten Mal getroffen haben, hätte ich das nie gedacht“, sagt Jonas Dubowy, der am Klavier Platz genommen hat. Er begleitet den kleinen Projektchor in Hünger durch das Abschlusskonzert. Eltern und Großeltern sind gekommen und staunen über die kleinen Sänger mit dem großen Mut. „Ihr habt euch so toll entwickelt“, schwärmt dann Dubowy und stimmt zum nächsten Stück an.