Hilfsverein hat einen neuen Vorstand : Erkrather Tafel zieht 2022 wieder um

Für die Erkrather Tafel stehen Veränderungen an. Nachdem die Tafel-Ausgabe aus ihrem früheren Standort im Schulgebäude an der Schmiedestraße zum jetzigen an der Bahnstraße umziehen musste – die bei einem vorsätzlich gelegten Brand zerstörte GGS Sandheide benötigte diese als Interimsquartier – steht Ende 2022 ein erneuter Umzug an.

Gemeinsam mit dem SKFM Erkrath, dem TSV Hochdahl, „Die Werkstatt“ sowie dem Verein IKZ wird sie dann das „Forum Sandheide“ beziehen. Dieses entsteht zurzeit durch den Umbau eines Bürogebäudes an der Gruitener Straße und den daran anschließenden Neubau einer zweigeschossigen Lagehalle. In dessen Erdgeschoss wird die Ausgabe für die Tafel-Kunden untergebracht sowie das Sozialkaufhaus des SKFM.

Bei der Mitgliederversammlung der Erkrather Tafel standen außerdem Vorstandwahlen auf dem Programm. Nach 17 Jahren Vorstandstätigkeit hatten sich Jürgen Mann, Vorsitzender, und seine Stellvertreterin Dr. Beate Wirth auf eigenen Wunsch nicht wieder aufstellen lassen. Ihre Nachfolge treten Renate Ott und Angéla Vogelsang an, die beide seit vielen Jahren in der von ehrenamtlichen Mitarbeitern betriebenen Lebensmittelausgabe tätig und daher mit den Anforderungen und Abläufen bestens vertraut sind. Brigitte Schnick-Teschner wurde in ihrem Amt als Schatzmeisterin wiedergewählt, so dass der neue ein dreiköpfiger anstelle des vorher noch mit Schriftführer und Beisitzer bestückten fünfköpfigen Vorstand ist. Dies lässt die Satzung des Vereins zu, der sich im Oktober 2001 gründete und als eine von insgesamt 168 Tafeln insgesamt Mitglied in deren Bundesverband ist.