Pumpwerk Eckringhausen läuft wieder : Bach soll sich laut Stadt wieder regenerieren

Eckringhausen Entwarnung für den Braunsberger Bach gibt Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamts: „Der Pumpbetrieb ist wieder hergestellt, der Bach wird sich wieder erholen.“

Wie berichtet, war es in dieser Anlage am Lauf des Braunsberger Bachs zu einem Störfall gekommen, der seit Ende März zu einer starken Verunreinigung des Fließgewässers geführt hatte: Es war grau, trüb und stank, weil Abwasser ungeklärt eingeleitet worden ist. Anwohner machen sich große Sorgen. Im Pumpwerk war es zu einem Ausfall gekommen, als eine Rohrleitung defekt war, der Raum unter Wasser stand und so ein Defekt in der Elektrik auftrat. Obwohl Saugfahrzeuge tagsüber Wasser aus dem Becken abpumpten, floss die trübe Brühe in den Bach. Inzwischen wurde das Regenrückhaltebecken geleert und gesäubert, so Drescher. Eine der beiden Pumpen werde generalüberholt, die andere war nur während des Störfalls nicht in Funktion.