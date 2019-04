Schlusslicht Wermelskirchen : Die Stadt schneidet bei Fahrrad-Test des ADFC schlecht ab – mal wieder

Wermelskirchen Mit der Rad-Region Bergisches Land und der Balkantrasse wird gerne geworben. Doch beim Fahrradklima-Test des ADFC schneidet Wermelskirchen erneut schlecht ab. Am meisten sind Radfahrer von den Einbahnstraßen genervt.

So fahrradfreundlich wie in Amsterdam, Münster oder Kopenhagen geht es in Wermelskirchen nicht zu – das wissen alle, die hier auf dem Stahlross unterwegs sind. Aber dass die Kleinstadt trotz Balkantrasse, Fahrradboxen, Fahrrad-Bus und Fahrradspuren in der Innenstadt so schlecht abschneidet wie in dem ADFC-Fahrradklima-Test, ist überraschend: Mit der Note 4,2 gehört Wermelskirchen zu den traurigen Schlusslichtern. Zu dem Urteil kommt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club nach einer Umfrage von Bürgern. Der Nachholbedarf erscheint also groß, bis das Rad wirklich eine Alternative zum Auto als Verkehrsmittel wird.