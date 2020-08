Ehemaliges Freibad Dhünn : Projekt in Freibad Dhünn startet 2021

Dhünn Sven Hackländer hat mit seiner „Sport- und Freizeitstätte Dhünn“ GmbH das ehemalige Freibad gekauft. Der 32-Jährige hofft, dass 2021 alle formellen Verfahren erledigt sind. Die Stadtverwaltung Wermelskirchen zeigt sich „offen“, verweist aber auf rechtlich notwendige Abläufe und betont ihre Interessen. Die sind eine stadtplanerische Einbindung und eine Zugänglichkeit für Bürger.

Sven Hackländer hat einen Zeitplan vor Augen: Mit seiner eigens gegründeten „Sport- und Freizeitstätte Dhünn“ GmbH will er alle mit dem Kauf des früheren Freibad Dhünn-Areals verbundenen Formalitäten im Laufe des kommenden Jahres abgewickelt haben. „Das mag ambitioniert klingen, aber idealerweise klappt es schon bis zum nächsten Sommer, damit wir den dann voll nutzen können“, blickt der 32-Jährige aus. Danach werde es etwa Jahre dauern, bis seine Investition für den Kauf des Areals wieder eingespielt ist, kalkuliert Sven Hackländer, der beruflich als Vertriebsleiter im Rettungsdienst und Krankentransport arbeitet: „Ich will hier im Dhünner Freibad nicht das große Geld verdienen, aber der Kauf, die Sanierung, der Unterhalt und die laufenden Kosten sollen sich decken.“

Kontakt Interessenten können sich per E-Mail an Sven Hackländer wenden: s.hacke1@arcor.de.

Gelände Das Gelände des ehemaligen Freibades in Dhünn umfasst 12.000 Quadratmeter, mit dem Parkplatz sind es 18.000. „Durch unseren Einsatz ist es ja jetzt schon kein Schandfleck mehr. Alles, was zugewuchert war, haben wir freigeschnitten, der Parkplatz ist aufgeräumt – eine Wildblumenwiese sorgt für einen schönen Anblick“, meint Sven Hackländer, der pro Woche mindestens 15 Stunden im Ex-Freibad arbeitet.

Die ehemaligen Transformatoren sind im Moment der letzte Haken, um die Formalitäten zum Kauf des Ex-Freibades in Dhünn endgültig abzuwickeln: „Die Trafos sind im Grundbuch eingetragen, die waren aber vor drei Jahren schon nicht mehr da und keiner weiß, wer die ausgebaut hat“, sagt Sven Hackländer: „Ich will die ausgetragen haben, damit ich nicht irgendwann vom Energieversorger dafür eine Rechnung bekomme.“

Während er anfangs den Eindruck gehabt habe, auf wenig Gegenliebe zu stoßen, würden Gespräche mit Stadtverwaltung aus seiner Sicht mittlerweile kooperativ verlaufen. Etwaigen Sorgen wegen Lärm-Belästigung tritt Sven Hackländer entgegen: „Ich will eine Belebung des Geländes.“ Alles, was bislang angedacht wäre, brächte sicherlich mehr Bewegung als eine Nicht-Nutzung, aber: „Nichts davon ist so laut, wie 1500 Badegäste an einem heißen Sommertag.“