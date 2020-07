Kommunalwahl in Wermelskirchen : Direktwahlbüro im Bürgerzentrum ab 10. August

Stimmabgabe: In Wermelskirchen ist ab 10. August das Direktwahlbüro geöffnet. Foto: dpa/Ina Fassbender

Wermelskirchen Das Direktwahlbüro befindet sich im Erdgeschoss des Bürgerzentrums, Raum E.17. Dieser Raum ist separat von außen neben dem Sparkassen-Geldautomaten in den Räumen der ehemaligen Sparkassen-Filiale zugänglich. Der Wermelskirchener Behindertenbeirat bietet eine Broschüre zur Kommunalwahl in einfacher Sprache an.

So langsam geht es in die heiße Phase: Die Stadt teilte am Donnerstag mit, dass die Briefwahl zu den Kommunalwahlen am 13. September und zu einer möglichen Stichwahl zur Bürgermeisterwahl am 27. September, ab Montag, 10. August, möglich ist. „Auch wenn dann noch nicht die Wahlbenachrichtigungen in den Briefkästen liegen – das wird voraussichtlich vom 15. bis 19. August der Fall sein – ist eine elektronische und schriftliche Beantragung der Briefwahl schon vorher möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Hierzu reiche es aus, seine persönlichen Daten anzugeben und die Briefwahlunterlagen anzufordern. Dies könne auf der städtische Homepage oder per E-Mail an: Wahlen@wermelskirchen.de erfolgen. Eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Wer eine persönliche Beantragung der Briefwahl wünscht, kann dies ab 10. August auch im Direktwahlbüro im Erdgeschoss des Bürgerzentrums, Raum E.17, tun. Dieser Raum ist separat von außen neben dem Sparkassen-Geldautomaten in den Räumen der ehemaligen Sparkassen-Filiale zugänglich. Für die persönliche Beantragung ist nur dieser Eingang möglich und nicht der Haupteingang des Bürgerzentrums. „Die persönliche Beantragung ist wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt im Bürgerbüro möglich“, teilt die Stadt mit.

Wer direkt in der ersten Woche zur Direktwahl ins Bürgerzentrum kommen möchte, sollte sich zuvor telefonisch erkundigen, ob alle Stimmzettel vorliegen, da sich erfahrungsgemäß die Anlieferung in der ersten Woche etwas verzögern kann. Die Öffnungszeiten des Direktwahlbüros sind montags, mittwochs und freitags, 9 bis 12 Uhr, dienstags, 14 bis 17 Uhr, donnerstags, 14 bis 17.30 Uhr. Das Wahlbüro der Stadt weist darauf hin, dass der Zutritt zum Direktwahlbüro nur mit Mundschutz möglich ist und es eine Zutrittskontrolle gibt. So kann es zu erheblichen Wartezeiten kommen. Wer das verhindern willl, nutzt besser die schriftliche oder die Online-Beantragung und macht seine Kreuzchen in aller Ruhe zu Hause. Der Wahlbrief, der dann ans Wahlbüro geschickt werden muss, wird unentgeltlich befördert. Briefe aus dem Ausland müssen ausreichend frankiert werden. Gewählt wird auf einem weißen Stimmzettel der Kreistag, auf einem hellgelben Stimmzettel der Rat und auf einem hellblauen Stimmzettel der Bürgermeister.

Zur persönlichen Beantragung und Direktwahl vor Ort – auch eine Form der Briefwahl – ist entweder die Wahlbenachrichtigung, auf der sich umseitig der zuvor auszufüllende Wahlscheinantrag befindet, oder ein Ausweisdokument (Reise- oder Personalausweis) mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigungen werden als Brief an alle Wahlberechtigten versandt. Wer Fragen hat, kann sich ab 10. August an das Wahlbüro wenden – montags bis freitags, 9 bis 12 Uhr, dienstags, 14 bis 17 Uhr, donnerstags, 14 bis 17.30 Uhr, Tel. 02196 710-106 oder E-Mail unter: Wahlen@wermelskirchen.de Für ein persönliches Gespräch im Rathaus ist eine vorherige Terminabsprache aufgrund der Zutrittskontrollen im Bürgerzentrum notwendig. Eine Broschüre zur Kommunalwahl in einfacher Sprache bietet der Behindertenbeirat an. Das Heft, das die Landeszentrale für politische Bildung herausgebracht hat, richtet sich an Menschen mit Behinderung, mit Sprachschwierigkeiten oder Leseschwäche. Es erklärt in einfacher Sprache das demokratische System, politische Parteien, das Wahlverfahren und die Ereignisse am Wahltag.