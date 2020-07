Neubau für knapp zwei Millionen Euro : Neues Feuerwehrgerätehaus in Xanten-Wardt soll 2021 fertig sein

Xanten Es ist schon einige Jahre her, dass der Xantener Rat den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Wardt beschlossen hat. Aber die Planungen und die Vergabe der Leistungen zogen sich hin. Nun war Grundsteinlegung.

Für das neue Feuerwehrgerätehaus in Xantens Ortsteil Wardt ist am Freitag der Grundstein gelegt worden. In gut einem Jahr soll der Neubau fertig sein. Xanten investiert knapp zwei Millionen Euro in das Gebäude. Das zeige, wie wichtig die Sicherheit und die Feuerwehr der Stadt seien, sagte Bürgermeister Thomas Görtz vor zahlreichen Gästen.