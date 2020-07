Corona-Sommer in Wermelskirchen : Besucher-Limit macht Bädern zu schaffen

Das Freibad in Dabringhausen hat unter Corona-Bedingungen geöffnet. Dabei dürfen viel weniger Besucher begrüßt werden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

(ala) Die Corona-Regeln im Freibad Dabringhausen und Quellenbad werden gut angenommen, ein Problem ist jedoch die limitierte Gästezahl. Auch das Wetter spielte in den Sommerferien nicht immer mit.

Sommer, Sonne, Ferien – und Badegäste. Zumindest so viele, wie die Corona-Schutzverordnung im Dabringhausener Freibad und dem Quellenbad in Wermelskirchen zulässt. Während im Remscheider Freibad Eschbachtal die Gäste ausbleiben und dort für einen Besucher-Minusrekord sorgten, sieht es hier etwas besser aus. Immerhin war das Freibad Dabringhausen am Freitag sogar vollständig ausverkauft. „Wir freuen uns über die Wetterverbesserung“, sagt Dominik Roenneke, Vorsitzender des Schwimmvereins Freibad Dabringhausen. Der Verein ist ehrenamtlicher Betreiber des Freibads. „Doch minus machen werden wir in diesem Jahr trotzdem,“ so Roenneke. Achim Hagenbücher, leitender Schwimmmeister im Quellenbad, ist „insgesamt schon zufrieden mit der Situation“. Es könne aber natürlich besser sein. Einige Stammgäste würden nicht mehr kommen. Man merke, dass die Menschen verunsichert seien.

Sommerferien, das ist normalerweise Hochsaison für Schwimmbäder. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Zunächst mussten die Bäder über drei Monate schließen, jetzt können sie pro Tag nur einen Bruchteil der Gäste begrüßen, für die sie normalerweise Platz bieten. Im Quellenbad sind es nun täglich 132 statt 300 an einem Durchschnittstag. Im Juli waren so insgesamt 970 Badegäste dort, mit 2300 weniger als die Hälfte im Vergleich zum selben Zeitraum vergangenen Jahres – trotz einer dreiwöchigen Sommerpause in 2019. Das Freibad Dabringhausen hat eigentlich Kapazitäten für täglich 4000 Besucher – nun dürfen höchstens 800 eingelassen werden. „Die Limitation der Besucher verhindert, dass wir kostendeckend arbeiten können,“ sagt Dominik Roenneke. Zwar habe das Freibad mehr Dauerkarten in dieser Saison verkaufen können als sonst, nämlich stolze 700 Stücke, doch zufrieden mit der diesjährigen Badesaison ist Roenneke keinesfalls. „Zum einen durften wir nicht so viele Gäste begrüßen wie sonst, zum anderen hat das Wetter nicht richtig mitgespielt.“ Normalerweise würden die Tage mit schönem Wetter wie am Freitag, die schlechten Tage finanzieren, das würde mit der verringerten Besucherzahl jedoch nicht funktionieren.

INFO Ausweichmöglichkeiten bei Einlass-Stopp Besuchergrenze Im Freibad können am Tag 800 Besucher eingelassen werden, 700 Plätze sind für Dauerkartenbesitzer reserviert. Eine Tageskarte kann unter www.bergisch.live.de erworben werden. Das Hallenbad ist auf 33 Gäste pro 90-Minuten-Block limitiert. Alternativen Wenn an heißen Tagen das Freibad keine Gäste mehr einlassen darf und das Hallenbad ebenfalls ausgebucht ist, kann auf die kostenlose Bever-Talsperre oder das Bürgerbad in Hückeswagen ausgewichen werden.

Ähnlich geht es auch dem Quellenbad, anders als im Freibad endet dort die Saison jedoch nicht mit dem Ende der Sommerferien. Achim Hagenbücher hofft, dass bald wieder ein Regelbetrieb stattfinden kann. Immerhin fängt nach den Ferien das Schulschwimmen wieder an, auch Schwimmvereine haben sich angekündigt. Wettmachen kann das die bisher eingefahrenen Verluste aber nicht. „Es gibt kaum ein Schwimmbad, das nicht defizitär ist, vor allem in der Krise“, sagt Achim Hagenbücher. „Aber in diesem Jahr wird das mehr als sonst.“

Hinsichtlich der Corona-Regeln berichten sowohl das Freibad als auch das Quellenbad von einer positiven Resonanz. „Wegen der Einschränkungen haben bisher von allen Seiten nur verständnisvolle Rückmeldungen bekommen, niemand hat gemeckert oder kam auf die Idee, etwas zu erwarten, das wir in der Krise nicht leisten können“, sagt Dominik Roenneke. Ebenso im Quellenbad: Dort wurden die Maßnahmen von den Gästen „recht gut angenommen“. Obwohl einigen Gästen das Im-Kreis-Schwimmen erst gar nicht gefiel, haben sich jetzt alle an die Maßnahmen gewöhnt. „Aber die Frage, ob das Virus im Chlorwasser nicht übertragen werden kann, wird schon oft gestellt“, sagt Hagenbücher. „Ansonsten kriegen wir viel Lob, das Einhalten der Maßnahmen funktioniert tadellos.“