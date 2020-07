Radfahren in Wermelskirchen : Preise für die fleißigsten Stadtradler

Wermelskirchen 189 Radler in 22 Teams waren an 21 Tagen unterwegs. Ihr Ziel: die Umwelt schonen. Für dieses Engagement erhielten die erfolgreichsten Teilnehmer des Stadtradelns 2020 nun Urkunden und Preise.

„Es hat erstaunlich viel geregnet in der Zeit“, erinnert sich Hamacher, der täglich zur Arbeit nach Monheim radelte und vom E-Bike aufs Rennrad umsteigen musste, „weil mir jemand ins Vorderrad gefahren ist und das E-Bike in der Werkstatt war.“ Trotzdem hat er „Blut geleckt“ und schon zwei Kollegen infiziert, im kommenden Jahr beim Stadtradeln mit dabei zu sein. Insgesamt schaffte er 1192 Kilometer und sparte 175,2 kg CO 2 ein.