„Habe keine Eile“ : Vettel lässt Zukunft weiter offen

Silverstone Die Zukunft von Sebastian Vettel ist weiter unklar. Der 33-Jährige nimmt das alles gelassen hin. Er will sich mit seiner Entscheidung weiterhin Zeit lassen.

Sebastian Vettel will sich mit der Entscheidung über seine Zukunft nach dem feststehenden Aus beim Formel-1-Team Ferrari zum Jahresende weiterhin Zeit lassen. „Es ist realistisch, geduldig zu sein und abzuwarten. Es könnte ein paar Wochen dauern oder aber auch länger. Es hat sich nichts geändert“, sagte der viermalige Weltmeister am Donnerstag vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone und ergänzte bei einer Pressekonferenz: „Ich will mich richtig entscheiden, ich habe keine Eile.“