Die Spitzenkandidaten Oliver Platt (Bürgerforum) : „Wir wissen, wo der Schuh drückt“

Oliver Platt bezeichnet sich selbst nicht als richtigen Politiker. Das Bürgerforum sei keine Ansammlung von parteitreuen Posten-Politikern, sondern ein Bürgerverein für Wermelskirchen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Oliver Platt möchte „spürbare Politik“ machen. Das ist eine große Verantwortung gegenüber den Bürgern.

Was ist für Sie die wichtigste Aufgabe eines Kommunalpolitikers?

Oliver Platt Für mich ist ein Kommunalpolitiker nichts anderes als ein Dienstleister für die Bürger unserer Stadt. Also müssen wir vor allem Zuhörer sein. Kommunalpolitik ist für mich in der Übersetzung die „spürbare Politik“, die Politikform, die der Bürger jeden Tag um sich hat und das, ohne es direkt damit in Verbindung zu bringen. Dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden, weil eben auch falsche Entscheidungen spürbar sind.

Info Bäckermeister, der gerne kocht und reist Geboren am 10. Mai 1968 in Wermelskirchen

Beruf Bäckermeister, Geschäftsführer der Bäckerei Evertzberg

Familienstand verheiratet, drei Kinder

Hobbys Kochen und Reisen Eintritt in den Bürgerverein 2009

Politischer Werdegang Im Rat der Stadt seit 21. Oktober 2009, Fraktionsvorsitz seit 1. Februar 2014

Ehrenamtliches Engagement Politik und Flüchtlingshilfe (Eingliederung in das Berufsleben von Zugezogenen)



Wie wollen Sie das umsetzen?

Platt Das Bürgerforum ist hier sehr gut aufgestellt. Unser Verein setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die alle aus der Mitte unserer Bürgerschaft stammen. Wir haben daher unsere Ohren sehr nah am Bürger und wissen, wo der Schuh drückt. Wer schon einmal Hilfe vom Bürgerforum gebraucht hat weiß, wovon ich spreche. Wir sind beim Helfen vielleicht nicht so laut wie andere, dafür aber sehr effektiv.

Wo sehen Sie dringenden Handlungsbedarf in ihrem Wahlkreis?

Platt Ich sehe in Pohlhausen nicht das eine große Thema, was dringend gelöst werden muss. Es sind die vielen kleinen Anliegen, die über die Zeit des Wahlkampfes hinaus gehen und geregelt gehören. Hierfür bin ich in meinem neuen Wahlkreis in den nächsten Wochen unterwegs und werde es erfragen. Auch hier ist das Zuhören wichtig.

Wo muss im Stadtgebiet dringend investiert werden? Wie viel Geld wollen Sie dafür in die Hand nehmen?

Platt Der Ausbau der Kindertagesstätten und der Sekundarschule. Auch die Planung eines neuen Hallenbades läuft bereits. Das hier anzubringen, wäre daher nicht seriös, auch wenn wir diese Bauprojekte bis weit in die nächste Wahlperiode rein nehmen werden. Für mich aktuell am wichtigsten ist die Schaffung von sicheren Radwegen im gesamten Stadtgebiet. Auch in meinem Wahlkreis.

Wie reagieren Sie, wenn Sie viel Arbeit und Herzblut in ein Thema investiert haben, das dann abgebügelt wird?

Platt Wer mich kennt weiß, dass ich sehr hartnäckig sein kann. Was dem Bürgerforum wichtig war, konnte zuletzt fast komplett auch so umgesetzt werden, auch wenn der Weg zum Erfolg auch schon mal steinig war. Und das, was wir als Niederlagen schon mal hinnehmen müssen, gehört zu einer guten Demokratie dazu, damit kommen wir, komme ich sehr gut klar.

Wie bewerten Sie die Arbeit des bestehenden Stadtrates?

Platt Note 3 bis 4.

Wie bewerten Sie die Arbeit des Bürgermeisters?

Platt Note 5

Neun Parteien und Wählergemeinschaften bewerben sich um Plätze im Stadtrat. Ist da eine konstruktive Arbeit möglich?

Platt Grundsätzlich ist es in Ordnung, dass sich Bürgervereine gründen, um Politik zu machen. Sieht man aber genauer hin, erkennt man, dass sich diese neuen Gruppierungen nicht aus der Bürgerschaft heraus gründen, sondern es sich bei den Gründungsvätern um Ratsmitglieder handelt, die innerhalb ihrer alten Partei nicht mehr klarkommen. Und ja, auch das Bürgerforum ist mal so entstanden. Wenn wir aber so weiter machen, wird es immer schwerer, vernünftige Mehrheiten für Wermelskirchen zu finden.

Mit wem werden Sie koalieren, mit wem auf keinen Fall?

Platt Das Bürgerforum kann mit jeder Partei koalieren, die eine demokratische Herkunft hat und nicht am linken oder rechten Rand kratzen. Das gilt auch für die neben uns agierenden Bürgervereine. Die mir dann auch in Teilen wesentlich zu rechts aufgestellt sind.

Werden Sie die freiwilligen Leistungen erhöhen?

Platt Wenn wir hier nachlegen wollen, dann auf keinen Fall mit der Gießkanne. Solange wir im HSK sind, geht es sowieso nicht. So wie wir aus dem HSK raus sind, wird das Bürgerforum alle freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand stellen. Hier sind mit Sicherheit Anpassungen nötig, die mit den Empfängern abgestimmt werden müssen. Wir lassen keinen hängen, achten aber auch weiterhin auf die Finanzen. Ist schließlich nicht unser Geld.

