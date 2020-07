Astrofotografie in Wermelskirchen : Der Mann, der in unendliche Weiten blickt

Michael Hoppe hat sich auf der Terrasse hinter seinem Haus eine kleine Sternwarte eingerichtet. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Michael Hoppe fotografiert Sterne, Galaxien und Nebel. Seine kleine Sternwarte auf der Terrasse erlaubt dem Amateurastronom seltene Blicke in ferne Welten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Mit einem Summen öffnet sich das Dach des kleinen Gartenhauses. Die gewölbte Abdeckung schiebt sich zur Seite und über Michael Hoppe erstreckt sich der dunkle Nachthimmel. Er wirft einen Blick auf den klaren Himmel, sieht Sterne funkeln und den Mond leuchten. „Astronomie ist aber was ganz anderes, als mit einem Glas Rotwein in den Himmel zu gucken“, sagt Michael Hoppe und tritt dann näher an das Teleskop, das in dem Gartenhaus der besonderen Art seinen Platz gefunden hat.

Auf der Terrasse hinter dem Haus hat der Wermelskirchener seine eigene kleine Sternwarte eingerichtet – hochmoderne Technik und gute Voraussetzungen. Aber Hoppe warnt: „Anfänger machen sich oft ein falsches Bild von dem Blick durch das Teleskop“, sagt er. Wer ohne Vorkenntnisse in den Himmel blickt, habe sogar Schwierigkeiten den Mond zu finden. „Astronomie braucht Zeit und Geduld“, sagt Hoppe. Und genau die nimmt er sich.

Info Astrofotografie braucht Zeit und Geduld Technik Michael Hoppe programmiert für seine Aufnahmen Serien: Dann belichtet er 30 mal fünf Minuten und sammelt so insgesamt zweieinhalb Stunden Licht. Die Bilder werden mit einer speziellen Software anschließend übereinander gelegt, Einflüsse werden rausgerechnet. So ergeben sich Bilder, die mit dem bloßen Auge durch ein Teleskop nicht sichtbar sind. Standort Ein guter Standort für ein Teleskop zeichnet sich durch mehrere Faktoren aus: Wüsten eignen sich gut, weil keine Lichtverschmutzung stört. Durch die Positionierung auf Bergen minimieren Astronomen die Menge der Luft zwischen dem Teleskop und den Objekten im Universum.

Die Augen müssen sich an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen, die Luft zwischen der Erde und den Sternen darf nicht stören. Manchmal vergehen 30 oder auch 45 Minuten. „Und dann plötzlich eröffnet sich vor einem eine andere Welt, man merkt wie der Tag ausatmet und die Nacht beginnt“, sagt Hoppe. Es seien Grautöne, Strukturen, Gebirge, Krater, Verwerfungen, die sich dann eröffnen. Und weil sich Michael Hoppe schon fast sein ganzes Leben lang mit den Sternen beschäftigt, weiß er, was er sieht. Er erkennt die verschiedenen Jahreszeiten auf dem Mars, er freut sich über den Schweif des Saturns, über Kometen oder den Blick auf Raumstationen.

Der Herznebel ist besonders unter Romantikern beliebt. Foto: Michael Hoppe

„Diese Weite“, sagt er flüsternd. Und dann blickt er auf den Laptop, den er ebenso wie die Kamera an das Teleskop angeschlossen hat. Weil er die Belichtungszeiten an der astromodifizierten Kamera sorgfältig wählt, das Licht sammelt, kleine Serien herstellt, bestimmte Farben betont, eröffnet sich hier ein zweiter Blick ins All. Dann haben Nebel plötzlich Farben, dann leuchten Dimensionen. „Ich sehe Sterne, die 1600 Lichtjahre entfernt sind und andere, die gerade mal fünf Minuten brauchen, um ihr Licht zur Erde zu schicken“, sagt er. Das bedeutet: Vergangenheit und Gegenwart treffen beim Blick ins All aufeinander. „Wir sehen Bilder, die aus den Anfängen des Universums stammen“, sagt Hoppe, „weil das Licht so lange zur Erde unterwegs ist. Das ist faszinierend.“ Diese Faszination packte Michael Hoppe schon damals, als er mit der Schulklasse zum ersten Mal in der Westfälischen Volkssternwarte in Recklinghausen zu Gast war. „Das war spannend“, erinnert er sich. Und er habe sich gefragt: „Was ist da noch?“ Die Neugier trieb ihn an und der Junge wurde zum Stammgast in der Sternwarte. Er lernte und forschte und spielte kurz mit dem Gedanken, den Weg beruflich weiter zu gehen. „Aber ich fand die Astronomie am Ende vor allem als Hobby faszinierend“, sagt er und konzentriert sich beruflich auf Finanzen. Inzwischen ist er bestens vernetzt mit anderen Amateurastronomen und Astrofotografen, die auch Kontakte zu den Profis haben. „Manchmal werden wir eingesetzt, weil wir die Möglichkeit haben, bestimmte Bereiche über einen langen Zeitraum zu beobachten. Die Daten stellen die Amateure dann den Profis zur Verfügung. „Und dann geht es um die ganz großen Fragen“, sagt Hoppe.

Das Alpental auf dem Mond Foto: Michael Hoppe

Den Rest der Zeit geht es vor allem um die eigene Neugier, um den Spaß, das schwere Teleskop den Sternen nachzuführen. Nächtelang verbringt er dafür hinter der Technik. „Wir machen auch Urlaub mit dem Teleskop“, sagt Hoppe und erzählt dann von Reisen mit seiner Frau in die USA und nach Namibia, in die Alpen und auf die Kanaren. „In La Palma habe ich mal einen explodierenden Stern entdeckt“, erzählt er. Plötzlich habe er beim Blick durch das Teleskop das Gefühl gehabt, jemand schalte das Licht an. „Das war eine gigantische Helligkeit, bevor der Stern in den Atlantik plumpste“, erzählt Hoppe.

"Eine schöne Galaxie", sagt Hoppe über das Foto aus dem Weltall. Foto: Michael Hoppe