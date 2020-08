Offenes Singen auf dem Kirchplatz in Wermelskirchen : Auf den Kirchhof kehren die Melodien zurück

Wermelskirchen Mehr als 40 Teilnehmer kommen zur Premiere des Offenen Singens der Evangelischen Kirchengemeinde auf den Kirchplatz. Meinhard Felbick begleitete die Liederfeunde mit der Gitarre.

Es ist leise geworden rund um die Stadtkirche. Seit fast vier Monaten pausieren die Chöre, in Gottesdiensten darf wegen der Infektionsgefahr nicht gesungen werden. „Am letzten Sonntag habe ich mich dabei erwischt, wie ich plötzlich in die Liturgie eingestimmt habe“, erzählte Meinhard Felbick, „da merkt man erst, wie sehr einem das Singen fehlt“. Deswegen zeigt er nun Initiative und lädt zum Offenen Singen auf den Kirchplatz.

Ganz bewusst war das Programm deswegen auch einfach gehalten: „Wir wollen hier niemanden überfordern, keine Stimmen üben und große Werke singen“, erklärte Felbick. Stattdessen gehe es einfach darum, den Gesang an die Stadtkirche zurückkehren zu lassen. So standen schließlich ganz weltliche Stücke wie „Lemon tree“ oder „Let it be“ im Programm, zahlreiche traditionsreiche Lieder aus der „Mundorgel“ und Klassiker aus dem Evangelischen Gesangbuch. Wer wollte, konnte einfach einstimmen und mitsingen. Um dann doch noch eine Mehrstimmigkeit zu erreichen, setzte das Programm vor allem auf den ein oder anderen Kanon. In mehreren Gruppen sorgten die Sänger für heitere Melodien, schöne Klänge und besondere Töne auf dem Kirchhof. Die Glocken gesellten sich zuweilen dazu, der Wind wehte leicht und immer wieder wurden Liedwünsche reingerufen und erfüllt.