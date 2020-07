Heinz-Walter Liebig gestorben : Große Trauer um den beliebten Stadtreiniger

Wermelskirchen In Wermelskirchen kannten ihn nahezu alle: Heinz-Walter Liebig, der in der Innenstadt als Stadtreiniger unterwegs war. Kurz vor seinem 56. Geburtstag ist er überraschend gestorben.

In der Innenstadt wird ab sofort ein wenig Farbe fehlen. Nämlich das neonorangene Leuchten der Jacke, die Stadtreiniger Heinz-Walter Liebig über 20 Jahre lang getragen hat. Diese Woche ist der rührige Wermelskirchener kurz vor seinem 56. Geburtstag völlig überraschend verstorben.

Der Stadt wird er fehlen, denn jeden Tag sammelte Liebig überall in den Straßen den Müll auf, den Fußgänger so achtlos weggeschmissen haben. Dass Menschen ihren Müll einfach auf die Straße werfen, habe ihn auch so manches Mal geärgert, gestand er einmal im Gespräch mit dieser Zeitung. Aber lange böse sein konnte der immer freundliche Heinz-Walter Liebig ohnehin nicht. „Dann komme eben ich und es ist wieder sauber“, sagte er und lachte gleich wieder fröhlich.