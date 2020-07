Naturschutz in Wermelskirchen : Wie der Waldfriedhof verschönert werden soll

Naturschutz in Wermelskirchen

Wermelskirchen In einem gemeinsamen Antrag an Bürgermeister Rainer Bleek formulieren CDU und Bürgerforum den Wunsch, sich für bienenfreundliche Blühwiesen und Insektenhotels auf dem Waldfriedhof einzusetzen.

Wenn es nach CDU und Bürgerforum geht, werden auf dem Waldfriedhof Vorm Eickerberg künftig nicht nur Besucher einen schöneren Blick auf brachliegende Flächen haben, sondern dann genießen auch Bienen ein kleines Paradies. Das zumindest ist der Wunsch der Politiker, den sie in einem gemeinsamen Antrag an Bürgermeister Rainer Bleek formuliert haben, in dem sie sich für bienenfreundliche Blühwiesen und Insektenhotels auf dem Waldfriedhof aussprechen.