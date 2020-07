Historisches Mettmann : So sah es zu Kaisers Zeiten in Mettmann aus

So sah es zu Kaisers Zeiten in Mettmann aus

Mettmann Zum 150. Geburtstag der Postkarte zeigen wir in einer kleinen Reihe historische Motive aus dem Mettmanner Stadtarchiv. In dieser Folge haben wir Ansichten der Innenstadt zusammen getragen.

Die älteste Postkarte auf dieser Seite trägt das handschriftliche Datum des 6. Juli 1898 – und doch reicht die Geschichte der Postkarte in Deutschland sogar noch weiter zurück: Ihren 150. Geburtstag feiert die Postkarte in diesem Jahr. Aus diesem Anlass zeigen wir in einer kleinen Reihe, wie sich die Entwicklung der Stadt Mettmann in historischen Postkarten abbildet. Die heutige Folge dreht sich um den Stadtkern von der Oberstadt bis hinunter zum Jubiläumsplatz. Die historischen Motive stellt das Mettmanner Stadtarchiv freundlicherweise zur Verfügung.