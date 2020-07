Fußball in Wermelskirchen : Kicken mit einem echten Fußballprofi

Fußball in Wermelskirchen

Pohlhausen Nationalspieler Christian Pander trainierte die kleinen Jungen und Mädchen bei Tura Pohlhausen. Die waren begeistert von ihm.

Obwohl es kurzzeitig nach Regen aussieht, kommt schnell wieder blauer Himmel, auch der Rasen ist frisch gesprengt. Der perfekte Tag für ein Training mit einem ehemaligen Nationalspieler und DFB-Pokalsieger: Ex-Schalke-Star Christian Pander. Noch dauert es bis zum Trainingsbeginn, doch er steht schon in voller Montur auf dem Fußballplatz von Tura Pohlhausen.

Der Münsteraner Fußballprofi trainiert bei einem zweistündigen Mini-Fußballcamp kleine Kicker. Initiiert wird die Aktion von Marco Frommenkord. Er will den Kindern in der Corona-Zeit eine Abwechslung bieten. Ein alter Schulfreund von ihm ist der derzeitige Geschäftspartner von Pander – so entstand der Kontakt.