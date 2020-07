Priester in Mönchengladbach : Giesenkirchens ehemaliger Pfarrer Karl-Heinz Hendker ist tot

Priester in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der ehemalige Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Giesenkirchen-Mülfort starb im Alter von 80 Jahren. Er wurde Priester, obwohl seine Eltern den Beruf des Bäckers für ihn im Auge hatten.

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Giesenkirchen und sicher auch viele andere Menschen in der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Giesenkirchen-Mülfort trauern um Karl-Heinz Hendker. Der ehemalige Pfarrer und Ex-Leiter dieser GdG ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Als junger Mann war Hendker 1978 in die katholischen Gemeinden Giesenkirchen und Schelsen gekommen, um seinen Traum, als Priester tätig sein zu dürfen, zu verwirklichen. Die Berufung zu diesem Amt hatte er bereits als 14-Jähriger verspürt. Er ist ihr auch unbeirrt gefolgt, als seine Eltern ihn anhielten, als Bäcker in die Fußstapfen des Vaters zu treten und den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Hendker machte zwar zunächst eine Konditorlehre und besuchte später parallel zu einer Bäckerlehre das Abendgymnasium, um sein Abitur zu machen. So viel Durchhaltewillen hat die Eltern offenbar überzeugt.