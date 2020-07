Tierschutz in Wermelskirchen : Mit der Drohne Rehkitze retten

Wermelskirchen Gabriele Fiebig ist Tierschützerin und hat mit ihrem Verein Spenden für eine Drohne gesammelt, die das Leben von Rehkitzen retten kann.

So wie bisher soll es nicht weitergehen: „Normalerweise läuft es so ab, dass der Landwirt uns am Vorabend bevor er mähen will, anruft“, sagt Jägerin Fiebig. Sie trommele dann schnell ein paar Leute zusammen, die mit ihr zu dem entsprechenden Feld fahren und es Stück für Stück absuchten. Gefundene Tiere werden in Kästen gesetzt und nach dem Mähen wieder auf die Wiese zurückgebracht, wo sie dann von ihrer Mutter gefunden werden. „In der Hochsaison von Ende April bis Anfang Juni sind wir jeden Tag unterwegs, das sind kurze Nächte“, sagt Fiebig. Die „Suchtrupps“ fangen dabei gegen vier Uhr morgens mit der Arbeit an, pro Feld brauchen sie mehrere Stunden – und sie sind sehr gründlich. Was manchmal trotzdem nicht hilft. „Die Rehkitze machen sich ganz klein und drücken sich an die Erde“, sagt Gabriele Fiebig. „Dann kann es direkt neben dir liegen, doch du siehst es im hohen Gras einfach nicht.“ Mithilfe einer Drohne mit integrierter Wärmebildkamera können Rehkitze geortet werden: „Zentimetergenau“, sagt Fiebig.