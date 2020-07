Regis Philbin : US-Moderator von „Wer wird Millionär?“ gestorben

Regis Philbin und Kelly Ripa während der letzten Folge von "Live! with Regis and Kelly" in New York. Foto: AP/Charles Sykes

New York Die prominente amerikanische TV-Größe Regis Philbin ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war nicht nur Moderator von „Wer wird Millionär“, auch im Guinnessbuch der Rekorde stand Philbin mit mehr als 16.700 Stunden Sendezeit.

Philbin wurde 1931 in New York geboren und diente nach einem Universitätsabschluss in Soziologie zunächst bei der US-Marine, um sich danach dem TV-Geschäft zuzuwenden. Besondere Bekanntheit erlangte er dabei mit seiner Frühstückssendung „Live with Regis and Kathie Lee“ sowie als Moderator der US-Ausgabe von „Wer wird Millionär“. Neben vielen Auszeichnungen bekam er auch einen Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood.