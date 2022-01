CDU Wermelskirchen äußert sich zu Hans-Georg Maaßen : „Solche Äußerungen sind gefährlich“

Wermelskirchen Der CDU-Vorsitzende Stefan Leßenich distanziert sich klar von den jüngsten Aussagen von Parteimitglied und Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßens. Ein Partei-Ausschlussverfahren hält er zu diesem Zeitpunkt dennoch nicht für die richtige Maßnahme.

Es ist nicht das erste Mal, dass CDU-Mitglied und Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen für heftige Kontroversen sorgt – innerhalb wie außerhalb seiner Partei. Aber es ist das erste Mal, dass auch die Parteispitze auf Bundesebene ganz klare Worte findet. In einem einstimmigen Votum hat der Bundesvorstand der CDU impfkritische Postings Maaßens am Montag in Online-Netzwerken verurteilt. Dieser hatte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter zu angeblich schädlichen Impfwirkungen geäußert und sich dabei auch auf den umstrittenen Forscher Sucharit Bhakdi berufen, der in der Vergangenheit mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen war.