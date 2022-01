Schulausschuss Wermelskirchen : Gesamtschule am Weyersbusch „würde passen“

INFO

Termine Der nächste Termin für den Schulausschuss am 20. Januar ist abgesagt. „Dafür ist die Zeit zur Beratung in den Fraktionen zu kurz“, sagt Jochen Bilstein. Stattdessen verständigten sich die Schulausschussmitglieder darauf, die nächste Sitzung auf den Altweiberdonnerstag am 24. Februar zu terminieren. Dann will der Schulausschuss eine Entscheidung zur Schulform der weiterführenden Schule in Wermelskirchen neben dem Gymnasium fällen.



Entscheidung Entscheidungen müssen her, wenn es vorangehen soll, darin zeigten sich Politik und Verwaltung einig. Zum einen müssen Unterlagen zur Genehmigung bis November bei der Bezirksregierung vorliegen, will die beantragte Schulform im Folgejahr starten können. Zum anderen steht die Verabschiedung des Doppelhaushalts 2022/23 an, in den die Kosten rund um die Schulentwicklung eingeplant werden müssen.