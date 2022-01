Pandemie in Wermelskirchen : 121 neue Omikron-Fälle im Kreis – Inzidenz liegt bei über 430

Wermelskirchen Die Pandemie-Entwicklung im Rheinisch-Bergischen Kreis nimmt Fahrt auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut deutlich, seit Dienstag wurden zudem mehr als 100 weitere Nachweise einer Infektion mit der Omikron-Variante nachgewiesen.

(ala) Auch die Corona-Fallzahlen im Allgemeinen sind wieder hoch: So sind dem Rheinisch-Bergischen Kreis am Montag 310 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden. In Wermelskirchen sind es 47 neue Corona-Fälle. In der Stadt sind aktuell somit 209 Personen infiziert.

19 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon vier in intensivmedizinischer Betreuung und vier davon an einem Beatmungsplatz. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 433,9.