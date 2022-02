Mehr Photovoltaik : CDU: Erneuerbare Energien ausbauen

Langenfeld Angesichts der beschlossenen Energiewende und Starkregenereignissen wie im vergangenen Sommer setzt die CDU in Langenfeld auf „grüne“ Energie und die Entsiegelung von Flächen.

Die CDU habe bereits Vorschläge gemacht, die nun im Rahmen der Umsetzung zu prüfen sind. „Dabei wissen wir, dass die Energiewende nur dann gelingen kann, wenn sie auf breite Akzeptanz in der Bevölkerung trifft. Alternative Energiegewinnung muss lokale Potenziale optimal nutzen und Beeinträchtigungen bestmöglich vermeiden. Insofern sehen wir die Möglichkeiten zur Realisierung von Windenergie in Langenfeld sehr kritisch – auch wenn wir natürlich wissen, dass die hierüber erzeugte Strommenge attraktiv ist. Vielmehr sehen wir im Ballungsraum der Rheinschiene enorme Potenziale bei der Energiegewinnung über Solarenergie.“

Die CDU will weitere Akzente zur Etablierung von Solarmodulen setzen. So sollen alle öffentlichen Gebäude mit Solarmodulen ausstattet werden, sofern dies statisch möglich ist. Denkbar sei, Dächer wie etwa des Schwimmbads, der Sporthallen, Schulen und Kitas und auch das Rathaus flächendeckend mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten. Alle geeigneten Dachflächen sollen laut CDU künftig zur Gewinnung von Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen Neubauten könnte dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden.

Dabei will die CDU Langenfeld auch neue Wege gehen. „Im Bereich Agrophotovoltaik sehen wir Möglichkeiten, landwirtschaftlich genutzte Flächen zusätzlich für die Energiegewinnung zu aktivieren. Die Einbeziehung der uns umgebenen Wasserflächen durch Installation von Photovoltaik-Anlagen, also das sogenannte Aquaphotovoltaik, soll ebenso geprüft werden“, so Georg Loer, Vorsitzender des Planungs-, Umwelt- und Klimaausschuss und Mitglied der neu gegründeten Ideenfabrik.

„Initiativen zur Installation von Solarmodulen entlang öffentlicher Verkehrsflächen sehen wir ausgesprochen positiv an, da sie in der Regel auf Brachland oder an bestehenden baulichen Einrichtungen errichtet werden und keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der Umgebung zu befürchten sind. Denkbar sind auch Photovoltaik-Anlagen an oder gar über den Autobahnen“, erklärt der Leiter der Ideenfabrik , Thomas Kirbisch.