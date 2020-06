Kunstrasenplatz in Dhünn : SSV-Aktive starten mit Rückbau an der Staelsmühle

SSV-Aktive starten mit Rückbau an der Staelsmühle

Kunstrasenplatz in Dhünn

An der Staelsmühle wird derzeit schon viel gearbeitet. Foto: SSV

Dhünn Bis Mitte Oktober soll der neue Kunstrasenplatz in Dhünn fertig gestellt sein. Es gibt viel Arbeit.

Lange haben sie auf die Zusage für den beantragten Zuschuss aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ gewartet und immer wieder betont: „Wir stehen in den Startlöchern und scharren mit den Hufen“. Die ehrenamtlich Aktiven vom SSV Dhünn lassen diese Aussage keine leeren Worte sein und haben mit den Vorbereitungen zum Bau des Kunstrasenplatzes an der Staelsmühle begonnen. Erste Aufgabe der helfenden Hände in Sachen Eigenleistung: Der Rückbau der bisherigen Tennenplatz-Anlage.