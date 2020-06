Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen : Wünsche erfüllen mal ganz anders

Stefanie Schüller gehört dem Fundraising-Team an. Sie steht vor der großen Spendenorgelpfeife im Eingangsbereich der Evangelischen Stadtkirche am Markt. Foto: privat

Wermelskirchen Das Fundraising-Team der Evangelischen Kirchengemeinde geht in Zeiten von Corona neue Wege.

Not macht erfinderisch! Dieser Satz gilt besonders während der Corona-Krise – und bringt an ganz unterschiedlichen Stellen so außer- wie ungewöhnliche Ideen hervor. Wie etwa auch im Fundraising-Team der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen. Dort hat man sich Gedanken gemacht, wie man in Zeiten eines nahezu völlig eingeschränkten Gemeindelebens weiter Geld für die Erweiterung und Sanierung der Orgel in der Stadtkirche sammeln könnte.

„Das Stadtkirchenfest ist abgesagt, genau wie das Zwölf-Stunden-Konzert im Rahmen der Kirmes, die ebenfalls nicht stattfindet. Viele Wermelskirchener hatten sich schon sehr darauf gefreut, und es waren auch Gelegenheiten, um Geld zu sammeln“, sagt Presbyterin Stefanie Schüller. Und auch der persönliche Kontakt unter den Gemeindegliedern und Freunden der Kirchengemeinde sei durch die Corona-Krise völlig auf Eis gelegt worden – ein weiterer unschöner Nebeneffekt.

An dieser Stelle habe sich das Fundraising-Team, bestehend aus Jutta Benedix, Andreas Pumpa, Meinhard Felbick, Katarina Komuczki, Karin Eisleben, Ursel Ernhardt und Steffi Schüller zusammengesetzt und überlegt, wie man dieser Situation begegnen könnte. „Gerade das Thema des fehlenden Kontakts untereinander ist wichtig. Es sind Dinge, die man erst dann so richtig bemerkt, wenn sie einem fehlen“, sagt Steffi Schüller. Am Sonntag fand der erste Präsenzgottesdienst seit vielen Wochen statt. „Wir sind aufgeregt, dass alles klappt, aber gleichzeitig ist die Freude natürlich auch sehr groß“, sagt die Presbyterin. Der Tenor im Team sei dann gewesen: „Lasst uns die Leute im Kleinen zusammenbringen“.

Die Umsetzung soll mit Hilfe einer Wünschewand geschehen, die ab dieser Woche in der Stadtkirche aufgestellt werde. Es sollen so kleinere Wünsche geäußert und erfüllt werden können. „Ich bin etwa eine sehr gute Käsekuchenbäckerin, ich werde einen Zettel aufhängen und einen Käsekuchen anbieten“, sagt Steffi Schüller und lacht. Wenn sich nun jemand finde, der gerne einen Käsekuchen gebacken bekommen wollte, könne er sich mit Steffi Schüller in Verbindung setzen. „Auf diese Weise kommen zwei Menschen ganz unkompliziert in Kontakt, die Wunscherfüllung wird dann in Form einer Spende für die Stadtkirchenorgel bezahlt – das ist doch eine Win-Win-Win-Situation“, sagt die Presbyterin.