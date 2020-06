Förderprogramm : So viel Innovation steckt im Rhein-Kreis

So viel Innovation steckt im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Seit dem 1. Februar können sich kleine und mittlere Unternehmen aus dem Rhein-Kreis mit ihren Ideen für das Innovations- und Investitionsförderprogramm „Inno-RKN“ bewerben. Jetzt gab es die ersten vier Zusagen.

Das Innovationsförderprogramm „Inno-RKN“ ist Teil der „Digitalisierungsstrategie Wirtschaft“ der Kreiswirtschaftsförderung. Ziel der Kampagne ist es, den Kreis insgesamt als Innovations- und Gründerkreis auszubauen. Die ersten vier Betriebe aus dem Rhein-Kreis dürfen sich über eine Förderung freuen. Insgesamt stellt der Kreistag 300.000 Euro pro Jahr bereit, um Unternehmen mit Sitz im Rhein-Kreis Neuss bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte zu unterstützen. „Ich freue mich sehr darüber, dass das Programm so gut angenommen wird und Unternehmen bei uns schnell und unkompliziert mit einem Zuschuss bei ihrer Innovationstätigkeit unterstützt werden können“, sagt Kreisdirektor Dirk Brügge.

Auch die Bildquadrat GmbH, die im Bereich der Film- und Fernsehproduktion beheimatet ist, wird vom Kreis unterstützt. Der Betrieb bietet Livestream- und Videoübertragungen für Unternehmen und Rundfunkanstalten an. Der Zuschuss soll helfen, die Produktion künftig vor allem vom Hauptstudio aus zu bewerkstelligen, um so Ausgaben und Emissionen zu reduzieren. „Das ermöglicht uns, Vorreiter im Bereich der Remote-Livestream-Produktion zu werden und die eingesparten Ressourcen an anderer Stelle einzusetzen“, sagt Geschäftsführer Niklas Windeck.