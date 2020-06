Kommunalwahl : Wenn Politik ein junges Gesicht hat

Frederik Platt (21) macht eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Foto: Büfo

Wermelskirchen Beim Bürgerforum hat ein Generationswechsel stattgefunden: Jetzt streben auch Jungpolitiker zwischen 20 und 35 einen Platz im Rat der Stadt an – weil sie mitreden wollen.

Von Theresa Demski

Frederik Platt besucht manchmal Ratssitzungen. Als Gast. Dann nimmt er im Besucherbereich Platz und verfolgt die Diskussionen und Abstimmungen. „Der Altersdurchschnitt ist ziemlich hoch“, sagt der 21-Jährige. Das Gesicht der Kommunalpolitik habe graue Haare und trage Krawatte. „Und da wundert es dann auch nicht, dass man wenig Anknüpfungspunkte an die Arbeit im Rat findet, wenn man jung ist“, stellt er fest. Kommunalpolitik ist kein Begriff, der in der Welt junger Menschen oft vorkomme. Aber Frederik Platt hat genau an diesem Ort auch etwas gefunden, das ihn wiederkommen ließ. „Dort werden die Entscheidungen über das Leben in unserer Stadt getroffen“, sagt er. Und wer nun also Teil dieser Entscheidungen und dieser Gestaltung werden wolle, der müsse dann eben selbst Kommunalpolitiker werden.

Wie Frederik Platt geht es auch anderen jungen Menschen in Wermelskirchen. Und deswegen treten sie im September zu den Kommunalwahlen an. Christoph Weber (33), Lena Selbach (20) und Hanna Görne (31) stehen in diesem Jahr ebenfalls zum ersten Mal auf der Kandidatenliste – sie sind das Gesicht des Generationswechsels im Bürgerforum. Ob sie sich schon wie Kommunalpolitiker fühlen? „Vielleicht geht es gar nicht darum, dass wir irgendwann wie Kommunalpolitiker wirken, sondern dass wir das Bild, das uns so lange vertraut war, ändern“, sagt Lena Selbach. Sie fühle sich wie eine Bürgerin, die sich für ihre Heimat, ihren Wohnort, ihr Zuhause einsetze. Und das mache für sie am Ende auch das Gefühl aus, Kommunalpolitikerin zu sein.

Christoph Weber (33) arbeitet als Architekt. Foto: Büfo

info Bisher vier Sitze für das Bürgerforum Rat Aktuell gehören dem Rat der Stadt Wermelskirchen neben Bürgermeister Rainer Bleek 54 Mitglieder an – aus acht Parteien oder Wählergruppen. Wahl Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgender Sitzverteilung: CDU 19 Sitze, SPD elf Sitze, WNKUWG sechs Sitze, Bürgerforum und die Grünen jeweils fünf Sitze, FDP vier Sitze, Die Linke und AfD jeweils zwei Sitze. Fraktionen Durch Austritte und Fraktionswechsel hat sich die Zusammensetzung in den vergangen sechs Jahren noch mal verändert. CDU: 18, SPD: 12, WNKUWG: 7, Bürgerforum: 4, die Grünen: 5, FDP: 3, FÜR-Wermelskirchen: 2, ohne Fraktionsstatus: 2, fraktionslos: 1.

Das Bürgerforum lief den vier jungen Wermelskirchenern mit offenen Armen entgegen, als sie im vergangenen Jahr ihr Interesse an Politik bekundeten. Vorsitzender Oliver Platt war gerade mit den alten Hasen der Fraktion ins Gespräch gegangen und hatte den Wunsch nach einem Generationswechsel auf den Tisch gelegt. Die erfahrenen Politiker hatten daraufhin dem Rückzug und der Neuausrichtung zugestimmt – oder die Partei gewechselt. Seit dem haben die Jungpolitiker mehr Platz im Bürgerforum. Und den wollen sie nutzen.

Lena Selbach (20) studiert Wirtschaftswissenschaften. Foto: Büfo

„Kommunalpolitik ist das, was einen selbst betrifft“, sagt Christoph Weber. Er wolle mitgestalten, seine Ideen einbringen, sich den Diskussionen stellen. „Im Rat ist zum Beispiel die Entscheidung gefallen, wie der Loches-Platz mal aussehen soll“, sagt der Architekt. Er denkt an die Entwicklung der Innenstadt, wenn er das Schlagwort „Kommunalpolitik“ hört. „Schönes Fachwerk und die Weiterentwicklung unserer Stadt: Das können wir unter einen Hut bringen“, sagt er. Und dafür möchte er sich einsetzen.

Hanna Görne (31) arbeitet in der Apotheke. Foto: Büfo

Auch Hanna Görne denkt an den Alltag und die Lebenswirklichkeit der Menschen in Wermelskirchen, wenn sie über ihre Motivation für den ehrenamtlichen, politischen Einsatz spricht. Dann denkt sie an die Vorzüge der Digitalisierung, die die Stadt noch nicht genug nutze. Und: „Wir brauchen Allgemeinmediziner und Fachärzte in unserer Stadt“, sagt die Apothekerin, „der Erhalt unseres Krankenhauses ist wichtig.“ Und deswegen wird sie im Kreise des Bürgerforums schon jetzt besonders aktiv, wenn es um Themen des Gesundheitswesens geht. „Ich habe das Gefühl, dass man uns dort zuhört, dass unsere Meinung etwas zählt“, sagt sie.

Das wünschen sich die Büfo-Jungpolitiker auch für einen größeren Rahmen: „Junge Menschen sollen sich in unserer Stadt wohlfühlen und wiederkommen“, erklärt Lena Selbach. Dafür müsse die Politik doch die Rahmenbedingungen setzen. Und dann gehe es um ein gutes Zusammenleben aller Generationen in Wermelskirchen. „Wir dürfen hier nicht einschlafen, wir müssen diese Stadt noch lebenswerter machen“, ergänzt sie.

Die vier Jungpolitiker haben das Gefühl, dass die Politik ihnen genau diese Möglichkeit bietet und wollen deswegen Teil des Stadtrats werden. Keine Angst vor Frust? „Am Anfang hatten wir vor allem die Möglichkeiten im Kopf“, räumt Frederik Platt ein, „inzwischen haben wir gelernt, dass einige Dinge Zeit brauchen.“ Aber Angst vor Diskussionen, langen Sitzungen und frustrierenden Abstimmungsergebnissen hat er nicht. Und auch den Gedanken, als Anfänger zum Kreis der erfahrenen Kommunalpolitiker zu stoßen, schreckt die junge Generation des Bürgerforums nicht.