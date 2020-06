Konzert aus dem AJZ Bahndamm : AJZ Bahndamm überträgt wieder Konzert live im Internet

Wermelskirchen Am Mittwoch wird ab 20 Uhr das zweite Online-Konzert aus dem AJZ Bahndamm übertragen. Mit von der Partie sind „Amberquill“, „The Electric Coast“ und die Rock-Cover-Band „Soldiers of fortune“.

Für die Jugendinitiative als Trägerverein des AJZ Bahndamms ist klar, dass Online-Konzerte nicht das „Gelbe vom Ei“ sind. Sie haben in mehreren Gesprächen mit unserer Redaktion festgestellt, dass Internet-Übertragungen zwar den Musikern eine Plattform bieten, aber dem Gedanken eines Begegnungs- und Kommunikationszentrums nicht gerecht werden. Nichtsdestotrotz steht der „heißeste Club der Stadt“ den Bands mit Infrastruktur zur Seite, die das immer mehr zum Spielen von Konzerten nutzen.

Nach der Online-Konzert-Premiere am „Tanz in den Mai“-Abend mit der Band „Tante Silke“, bei der sich in der Spitze mehr als 300 Internet-Nutzer zuschalteten, folgt nun die zweite Auflage eines Online-Live-Konzerts, das aus dem Bahndamm auf heimische Monitore gesendet wird.