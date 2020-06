Sport in Dormagen : Spatenstich für Kunstrasenplatz Horrem

Horrem In vier Monaten sollen die Arbeiten im Sportzentrum Horrem beendet sein. Die beiden Sportvereine Rasensport (RS) Horrem und Türkische Jugend SV (TJ Dormagen) beteiligen sich an den Kosten.

Die Arbeiten für den neuen Kunstrasenplatz in Horrem haben begonnen. Für rund 730.000 Euro entsteht am Sportzentrum Horrem ein modernes Übungsgelände für die Sportvereine Rasensport (RS) Horrem und Türkische Jugend SV (TJ Dormagen) mit neuem Ballfangzaun und modernen LED-Lichtern.

Nach Horrem sollen auch die Ascheplätze in Delhoven, Gohr und Hackenbroich in moderne Kunstrasenplätze umgewandelt werden. Bereits fertiggestellt wurden in den vergangenen fünf Jahren die Kunstrasenplätze in Straberg, Zons und Delrath.