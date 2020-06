Bergisches Trinkwasser : Trinkwasser ist von Natur aus gut

Wermelskirchen Das Wasser im Bergischen muss kaum aufbereitet werden.

Das Bergische Land ist mit gutem Wasser reich gesegnet. Das ist nicht überall in Deutschland so, wie die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) informiert. Sie ist für die Trinkwasserversorgung der Städte Hückeswagen, Wermelskirchen und Wipperfürth verantwortlich.

Für Wermelskirchen und Wipperfürth bezieht die BEW das Wasser von zwei Vorlieferanten. Es stammt aus der Großen Dhünn-Talsperre sowie der Genkel- und der Wiehl-Talsperre. Das Trinkwasser für Hückeswagen ist überwiegend Grundwasser, das die BEW selbst fördert und in einem eigenen Wasserwerk aufbereitet. „Unser Wasser ist von Natur aus gut. Sowohl das Wasser aus den Talsperren als auch das selbst geförderte Grundwasser muss nicht aufwändig behandelt werden. Es braucht kaum Aufbereitungsstoffe“, informiert Christoph Czersinsky, zuständiger Abteilungsleiter für die Gas- und Wassernetze von der BEW. In Hückeswagen verwendet die BEW lediglich gefilterte Luft für die Einstellung des pH-Werts und Ultraviolettes Licht (UV) für die Desinfektion. Das Wasser aus den Talsperren wird mit einer geringen Menge Chlor desinfiziert, eventuelle Trübungen werden durch ein Flockungsverfahren (Eisen(III)-chlorid) entfernt. Die dafür verwendeten Stoffe werden bei der Aufbereitung aus dem Trinkwasser vollständig entfernt. Das Trinkwasser ist geschmacks- und geruchsneutral. Die Desinfektion wird durchgeführt, um ganz sicherzustellen, dass das Wasser hygienisch und mikrobiologisch für den menschlichen Genuss einwandfrei ist.

Die Einwohner von Hückeswagen werden überwiegend mit Trinkwasser aus eigenen Brunnen beliefert. Gefördert wird es aus 30 Metern Tiefe im Wasserwerk Kleineichen. „Die Qualität des Grundwassers ist von so hoher Güte, dass wir nur noch mit UV-Licht sicherheitshalber desinfizieren, sonst braucht es keine Aufbereitung“, fügt Guido Urban an.

Vom Wasserwerk aus gelangt das Trinkwasser zunächst in den Hochbehälter Am Raspenhaus, wo es meist nur für wenige Stunden verbleibt. „Der Speicher dient auch als Puffer für Spitzenverbrauchszeiten, wie in den frühen Morgen- oder in den Abendstunden und an heißen Sommertagen, wo mehr Wasser für Garten, Pool und anderen Dingen gebraucht wird“, informiert Guido Urban. Der Hochbehälter hat aber noch eine weitere Funktion: Er sorgt für den richtigen Druck im Wassernetz.