Kommunalwahl 2020 : „Mein Wahlrecht ist ein Luxusgut“

Wermelskirchen Lisa-Marie Günther und Anna Hummel gehören zu den jüngsten Wählern, die im September ihr Kreuzchen machen. Die Kommunalpolitik erreiche sie selten, sagen die beiden jungen Frauen und wünschen sich mehr Echtheit.

Die beiden jungen Frauen antworten beinahe zeitlich: „Warum sollten wir nicht?“ fragt Lisa-Marie Günther dann. „Es gibt keinen einzigen Grund, nicht wählen zu gehen“, ergänzt sie, „mein Wahlrecht ist ein Luxusgut.“ Und genauso sieht das auch Anna Hummel (17), die in diesem Jahr zum ersten Mal ihre Stimme abgeben darf. „Es gibt so viele Länder in der Welt, in der Menschen nicht mitentscheiden dürfen, in denen über ihre Köpfe hinweg entschieden wird“, sagt die 17-Jährige, „was sollte mich abhalten, wählen zu gehen?“