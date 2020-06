Kunstrasenprojekt in Dhünn : 1000 Laufmeter Kabel für die neue Flutlicht-Anlage

Dhünn Das Fußball-Areal an der Staelsmühle ist derzeit eine große Baustelle. Die Aktiven des SSV Dhünn wollen den Kunstrasen bis Oktober spielbereit haben. Die Gräben und die Fundamente für die Lichtmasten werden diese Woche fertig.

Der zuletzt gerne als „Kartoffel-Acker“ verschriene Tennenfußballplatz an der Staelsmühle in Dhünn ist kaum noch zu erkennen: Er ist eine handfeste Baustell. Die grau-rote Asche, die einst den Platz bedeckte, ist komplett abgetragen und liegt an einem Hang am äußersten Ende des Geländes. Etwa ein Meter tiefe Gräben säumen die Ränder des ehemaligen Kicker-Grunds und können nur über darüber gelegte Gerüstbohlen passiert werden. In den Gräben liegen neue Stromleitungen, die in Zukunft vor allem die Flutlicht-Anlage speisen. Ausgeschachtete Gruben zeigen schon jetzt, wo neue Flutlicht-Masten in Stellung gebracht werden.