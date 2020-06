Panne für Düsseldorfer FDP : Wahl von Gesundheits-Dezernent in Düsseldorf gestoppt

Wahl von Gesundheits-Dezernent in Düsseldorf gestoppt

Düsseldorf Für den Kandidaten Dominik Fanatico zeichnete sich keine Mehrheit ab. Damit scheitert die FDP mit ihrem Vorschlag. Die anderen Fraktionen vermissten Erfahrung in den künftigen Zuständigkeitsbereichen.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Meyer-Falcke wechselt zur Landesregierung. Das Vorschlagsrecht für den Nachfolger lag bei der FDP. Deren Wunschkandidat Fanatico, bislang stellvertretender Leiter der NRW-Landesvertretung in Berlin, hatte sich den Fraktionen vorgestellt. Kritiker monierten, dass es ihm an einschlägiger Erfahrung mangelt. FDP-Kreis-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann spricht hingegen von einem „exzellenten Kandidaten“. Man wolle an Fanatico festhalten und die Entscheidung dem neuen Stadtrat nach der Wahl überlassen.