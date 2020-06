Schulen in Radevormwald : Realschule verabschiedet Schüler unter Auflagen

So sah die Abschlussfeier unter Corona-Bedingungen in der Realschule aus. Die Schüler saßen mit ihren Familien an eigenen Tischen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Wegen Corona mussten strenge Abstands- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Die Familie durfte dennoch teilhaben. Schulleiter, Klassenlehrer und Bürgermeister Johannes Mans hielten dennoch ihre Reden.

64 Realschüler wurden am Freitag offiziell in der Aula an der Hermannstraße verabschiedet. Der Städtischen Realschule Radevormwald ist es gelungen, trotz der anhaltenden Corona-Krise eine festliche Zeugnisübergabe zu realisieren. Die Aula war geschmückt und mit Tischen möbliert, an denen die Schüler mit zwei Familienmitgliedern Platz nahmen. Die Absolventen wurden klassenweise verabschiedet. „Kurzfristig haben wir die Erlaubnis dafür bekommen, dass auch Eltern an der Zeugnisvergabe teilnehmen können“, sagt Schulleiter Claus Peter Wirth.