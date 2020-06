25 Nachwuchs-Sportler absolvierten das Kinderbewegungsabzeichen in einer coronakonformen Variante. : Kibaz-Kerze unter freiem Himmel

Wermelskirchen 25 kleine Nachwuchs-Sportler absolvierten das Kinderbewegungsabzeichen im Eifgen-Stadion in einer coronakonformen Variante. Zehn Stationen mussten absolviert werden; die Teilnehmer kamen „schichtweise“, damit es kein Gedrängel gab.

Das in der Luft liegende Gewitter ging nicht im Eifgen nieder. Dennoch hatten einige Eltern mit ihren Kindern die Teilnahme am Kinderbewegungsabzeichen, kurz „Kibaz“ genannt, aus Sorge um nasse Füße absagt. Die erwies sich letztlich als unbegründet, denn 25 Jungen und Mädchen legten in Begleitung eines Elternteils ganz ohne Wolkenbrüche auf dem Kunstrasen im Eifgen-Stadion das das Abzeichen ab.

Gemeinsam mit 09-Jahrespraktikant Thore Mühlinghaus, Xenia Dimou (KSB) und Unterstützung von Mutter Eva Frommenkord baute Sonja Robbe auf dem weiten Grün des Fußballplatzes zehn Stationen auf, die die Kinder innerhalb von einer Stunde wie einen Parcours mit Aufgaben durchliefen. An den einzelnen Stationen erwarteten die Kinder einlaminierte Hinweisschilder und Tafeln, die die Aufgabe erklärten. „Die liegen einfach auf dem Boden, können gelesen werden, ohne dass sie angefasst werden müssen“, erläutert Sonja Robbe. Ein mehr als ausreichender Abstand zwischen den Stationen ließ die Einhaltung des Sicherheitsabstands zu keinem Problem werden, bereits am Eingang in das Stadion desinfizierten alle Besucher die Hände. Damit nicht Bälle oder anderes von mehreren Teilnehmern genutzt wurden, brachten die kleinen Nachwuchs-Sportler ihr „Gerät“ gleich mit: Tannenzapfen galt es treffsicher in eine Kiste zu werfen. Mit eigenem Handtuch und Kuscheltieren wurde der „Transport“ von „Patienten“ in das Krankenhaus simuliert, was unter anderem die Koordination trainiert. An der „Yoga“-Station streckten die Kinder ihre Füße in Richtung Himmel und zeigten eine „Kerze“. „Das ist Outdoor-Eltern-Kind-Turnen“, beschreibt Sonja Robbe.