Bergische Morgenpost in Hückeswagen : „Mobile Redaktion – Ortstermin“

Mobile Redaktion 2017 in Wiehagen: Redakteur Stephan Büllesbach im Gespräch mit Bürgermeister Dietmar Persian, Zora Iskra und Ursula Krause. Das ist in dieser Form so derzeit nicht möglich. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wegen der Corona-Krise fallen die großen Diskussionsforen der Bergischen Morgenpost derzeit aus. Doch die Redaktion bietet Alternativen zur Mobilen Redaktion an: Beteiligen Sie sich, laden Sie uns in Ihren Stadtteil ein und führen Sie Einzelgespräche. So werden alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

Für September ist die Kommunalwahl geplant, der amtierende Bürgermeister Dietmar Persian stellt sich zur Wiederwahl und hat bislang keinen Gegenkandidaten. Seine Themen dürften vielfältig sein: der neue Edeka-Markt in Wiehagen, die neue Rettungswache und die neue Löwen-Grundschule im Brunsbachtal, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept oder die künftige Nutzung des Schlosses.

Gerne haben wir zu diesen Themen Mobile Redaktionen organisiert, Treffpunkte unter freiem Himmel, zu denen Ansprechpartner aus Politik und Verwaltung genauso eingeladen waren wie interessierte Bürger, um miteinander zu diskutieren. Diese müssen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen.

Dennoch wollen wir mit den Morgenpost-Lesern im Gespräch bleiben – und zwar auch zu Themen jenseits des Wahlkampfes.

Haben Sie ein Anliegen? Ist Ihnen ein Mangel aufgefallen? Haben Sie Kritik oder möchten Sie in Hückeswagen etwas anregen? Dann können Sie das über die Hotline unseres Bürgermonitors tun unter 02196 7201-117 oder per E-Mail an hueckeswagen@bergische-morgenpost.de unter dem Stichwort „Bürgermonitor“.

Laden Sie uns vor Ihre Haustüre ein Darüber hinaus können sich Morgenpost-Leser unter diesen Kontaktdaten auch zum „Mobile Redaktion – Ortstermin“ melden. Gibt es in Ihrer Umgebung etwas, an dem Sie sich stören ? Gibt es direkt vor Ihrer Haustüre ein Problem, das Sie uns zeigen wollen? Oder gibt es auch etwas Schönes, das auch andere in dieser Stadt dringend mal sehen sollten? Dann melden Sie sich bei uns – wir kommen mit einem Fotografen vorbei und nehmen uns der Sache an. Bei Bedarf vermitteln wir den Kontakt zu den zuständigen Stellen in der städtischen Verwaltung oder zur Politik, und kommen zum Vor-Ort-Termin in Begleitung eines kompetenten Gesprächspartners.

Die Teilnahme Alle Aktionen sind unverbindlich und kostenlos. Alle Termine finden ausschließlich unter freiem Himmel statt. Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

(red)