Ehepaar verkauft seit 20 Jahren Raumluft-Reiniger. : Wermelskirchener sorgt für saubere Luft

Helgen und Frank Schindler mit einem Raumluft-Reiniger. Ihre Firma handelt mit Geräten, die kleine Partikel aus der Luft binden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Helga und Frank Schindler verkaufen seit 20 Jahren „Casadron“-Raumluft-Reiniger. Damit werden kleinste Partikel aus der Luft gefiltert. Derartige Geräte kommen inzwischen auch im chinesischen Wuhan zum Einsatz.

Das Covid-19-Virus wird nach bisheriger Erkenntnislage vor allem durch die Atemwege aufgenommen. Entsprechend messen Experten frischer und sauberer Raumluft eine hohe Bedeutung bei der Eindämmung der Verbreitung zu. Mit ihrer Firma Santec-Analyse-Technik sehen sich die Wermelskirchener Helga und Frank Schindler im Fokus des Geschehens. Sie vertreiben Raumluft-Reiniger namens „Casadron“, die kleinste Partikel (Aerosole) aus der Luft filtern.

„Ob Casadron tatsächlich Infektionswege von Corona in Räumen verhindert, lässt sich derzeit nicht hundertprozentig nachweisen“, maßt sich Frank Schindler, der als technischer Berater bei „Santec“ fungiert, während seine Ehefrau Inhaberin ist: „Theoretisch müsste man dafür ja das Virus in einem Raum freisetzen.“ Dennoch, so betont der 68-Jährige: „Der Filter- und Reinigungs-Effekt ist bewiesen – Casadron filtert Pollen, Bakterien, Schimmelpilze oder Feinstäube aus der Luft.“ Selbst im chinesischen Wuhan, das als Ausbruchs-Ort von Covid-19 gilt, werden inzwischen diese Geräte, die auch als „Nanodron“ gehandelt werden, genutzt.

Info Das steckt hinter dem Begriff „Aerosole“ Definition Ein heterogenes Gemisch aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen in einem Gas. Die kleinsten Partikel sind wenige Nanometer groß. Laut Medizinern machen sie sehr viel bei der Corona-Verbreitung aus. Informationen zu den Luft-Reinigern: www.santec-analyse.de.

„Über feinste Stäube und Tröpfchen erfolgt die Ansteckung – darin scheint sich die Forschung immer mehr einig zu werden“, ist Frank Schindler von der Wirkung der Raumluft-Reiniger überzeugt: „Wir reden seit Jahren über Feinstaub in den Innenstädten, keiner über saubere Luft in Räumen. Wenn es dafür nicht jetzt an der Zeit ist, wann dann?“ Helga und Frank Schindler sind nicht erst seit „gestern“ von der Technik begeistert, sondern bereits seit 20 Jahren. Einen großen Boom hätten diese Raumluft-Reiniger gehabt, als beispielsweise in Flughafen-Lounges noch geraucht werden durfte und die Lufthansa diese zur Luftsäuberung einsetzte. „Wenn wir Besuch empfangen, darf der bei uns rauchen – wir stellen dann die Geräte auf“, unterstreicht Helga Schindler die Tauglichkeit von „Casadron“.

Das Ehepaar führt ein weiteres Beispiel an. So würden in Laboren der Universität Bonn die Geräte eingesetzt, um Forschungsprojekte und Versuchsreihen zu Ende bringen zu können. Denn die Gebäude seien PCB-belastet, stünden zum Abriss: „So können die Forscher ihre Arbeit abschließen, erst dann erfolgt der Abriss.“

Neben dem Wermelskirchener Ehepaar ist bei „Santec“ ein Servicetechniker beschäftigt, der ständig deutschlandweit Raumluft-Werte prüft und die Spezialfilter der Geräte tauscht. „Wir verkaufen die Raumluft-Reiniger nur mit diesem Service – denn ein Privatmann kann das nicht selbst leisten. Da hängt ja auch eine zertifizierte Entsorgung dran“, erläutert Frank Schindler.

Der technische Berater beschreibt das Prinzip der säulenförmigen Raumluft-Reiniger: „Ein Gerät reicht für einen Raum mit maximal 30 bis 40 Quadratmetern. Saubere Luft kommt über den Boden in den Raum, steigt mit ‚Dreck‘ darin über die Thermik nach oben und wird dort abgesaugt.“ Mit Rauch lasse sich dieser Weg visualisieren: „Letztlich kann ich das Ergebnis nicht sehen, aber die Gutachten sind überzeugend.“

Dass die Anschaffung von „Casadron“ für eine Privatperson nicht „ganz billig“ ist, gestehen Helga und Frank Schindler ein. Das Stück kostet 1890 Euro (gebraucht ab 800 Euro). „Daran ist es oft bei Allergikern gescheitert, denn die Krankenkassen übernehmen solche Kosten nicht“, berichtet Helga Schindler. Dort, wo Menschen aufeinandertreffen, sieht ihr Ehemann den Bedarf. Räume in öffentlichen Gebäuden, Kosmetikstudios, Friseure oder Wartezimmer in Arztpraxen nennt er als Beispiele: „Es gibt eigentlich keine Zielgruppe – die sind wir alle, weil wir alle saubere Luft brauchen und gesund bleiben wollen.“