Politik in Wermelskirchen : Leßenich führt Gespräche für CDU

Politik in Wermelskirchen

Wermelskirchen Es wird spannend: Nächste Woche will der CDU-Chef Koalitionsgespräche führen. Dass es in nächster Zeit keine Personaldebatten geben würde, hatte Stefan Leßenich direkt nach der Wahl klargestellt.

Statt parteiintern zu debattieren, wer zum 1. November die Nachfolge von Christian Klicki als Fraktionsvorsitzender antreten wird, stand für CDU-Chef Stefan Leßenich erstmal im Fokus, „das Ergebnis zu analysieren und nicht in Hektik zu verfallen“, sagt er.

Jetzt ist auch die Entscheidung gefallen, wer mit den anderen Parteien im Rat mögliche Koalitionsgespräche führt, was normalerweise Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden ist. Doch in dieser besonderen Situation ist Stefan Leßenich damit beauftragt worden, mit den anderen Verantwortlichen auszuloten, wer am besten zur CDU passt. „Wir sind für alle Parteien gesprächsbereit“, sagt Leßenich auf Anfrage dieser Redaktion. „Und wir haben jetzt Zeit, mit allen vertrauliche Gespräche zu führen.“