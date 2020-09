Corona-Auswirkungen in Wermelskirchen : Schuldnerberatung erwartet mehr Insolvenzen

Wermelskirchen Die Schuldnerberatung der AWO in Wermelskirchen geht von einer steigenden Anzahl von Insolvenzverfahren zum Ende des Jahres aus. Noch würden die staatlichen Hilfen die Folgen der Corona-Krise abfangen, wenn diese aber dann zurückgefordert würden, käme die Welle ins Rollen.

Bisher hätten in diesem Jahr 12 Menschen Privatinsolvenz angemeldet, 25 Anträge lägen derzeit „auf Eis“ und würden eingereicht, sobald ein neues Gesetz zur verkürzten Restschuldbefreiung in Berlin verabschiedet sei.

„Seit dem Jahr 2016 ist die Zahl der Insolvenzverfahren durch die Verbesserungen der Wirtschaft in Deutschland insgesamt weniger geworden“, erklärt Paulig. „Da waren es meist 50 Verfahren im Jahr.“ In den Jahren danach waren es durchschnittlich 30 bis 40. Wie hoch die Zahl der angemeldeten Privat- und Firmeninsolvenzen durch Corona werden könnte, sei schwer zu sagen: „Nach der Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 hat sie sich verdoppelt“, sagt die Insolvenzberaterin. Sie glaubt, dass sich die Corona-Krise in Bezug auf die Verfahren nicht nur über das kommende Jahr, sondern auch darüber hinaus auswirken wird.