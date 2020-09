Unterschlagung in Wermelskirchen : Geldstrafe auf Bewährung für 43-jährigen Unternehmer

Unterschlagung in Wermelskirchen

Ein Richter hält im Gerichtssaal das Strafgesetzbuch (StGB) in der Hand. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Wermelskirchen Der Verteidiger des 43-jährigen Wermelskircheners brachte es in der Erklärung, die er gegenüber dem Amtsgericht für seinen Mandanten abgab, prägnant auf den Punkt: „Es war ein schlechter Start, der kein gutes Ende genommen hat.“

Konkret ging es darum, dass der Angeklagte, der 2014 die Bandweberei seines Vaters übernommen hatte, in der ersten Jahreshälfte 2019 keine Arbeitnehmerbeiträge zu den Sozialversicherungen abgeführt haben soll. „Für mehrere Mitarbeiter in der Firma sind dabei 3900 Euro angefallen“, sagte der Staatsanwalt.

Der erwähnte „schlechte Start“ seien dabei, so die Aussage des Rechtsanwalts, Schulden gewesen, die sein Mandant bereits bei der Übernahme vom Vater übernommen hatte. Und „kein gutes Ende“ habe die Sache genommen, weil der 43-Jährige seinen „Hintern nicht hochbekommen“ habe, wie es der Rechtsanwalt, der seinen Mandanten von Kindesbeinen an kannte, ausdrückte.

Der Angeklagte zeigte sich sehr reuig, sagte auch zu, die ausstehenden Gelder möglichst schnell zurückzuzahlen. Der Staatsanwalt würdigte in seinem Plädoyer die Bereitschaft des Angeklagten, die väterliche Firma am Laufen halten zu wollen. „Außerdem ist er vollumfänglich geständig und will den entstandenen Schaden schnellstmöglich wiedergutmachen“, sagte der Staatsanwalt weiter. Er plädiere für eine Geldstrafe auf Bewährung.